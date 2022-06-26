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شرطة الطاقة تضبط أوكاراً لتهريب المشتقات النفطية بـ4 محافظات وتعتقل المتورطين

Category: أمـن

Date: 2022-06-26T09:24:14+0000
شرطة الطاقة تضبط أوكاراً لتهريب المشتقات النفطية بـ4 محافظات وتعتقل المتورطين

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، يوم الأحد، ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية في 4 محافظات عراقية واعتقال عدد من المتهمين.

وذكر بيان لشرطة الطاقة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات شرطة الطاقة بمختلف صنوفها وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط أربعة أوكار لعصابات تهريب النفط ومشتقاته في محافظات نينوى والأنبار وبابل والبصرة".

كما أسفرت عن "إلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط خزانات حديدية سعة كبيرة محملة بمنتوج نفطي عدد 20 إضافة إلى كرفانات ومواد أخرى تستخدم في عملية التهريب والمتاجرة غير المشروعة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء (22 حزيران الجاري)، تكليف مفارز جهاز الأمن الوطني بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية.

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