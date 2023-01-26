شرطة الطاقة تجري عملية تدوير لمنتسبيها للحد من ظاهرة تهريب النفط

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للشرطة الطاقة، الخميس، عن إجراء تغيير وتدوير لمنتسبيها للحد من ظاهرة تهريب النفط، فيما أكدت ان التغيرات أجرت وفق المعايير الخاصة بوزارة الداخلية.

وقال مدير قسم العلاقات في المديرية العميد احمد فاخر لوكالة شفق نيوز، إن "تم إجراء تغييرات في جميع مفاصل المديرية العامة لشرطة الطاقة، وأن التغيير شمل الكل من المدراء والضباط والمنتسبين وفق المعايير الخاصة بالأمرين والنزاهة في وزارة الداخلية".

وأضاف إن "الغاية من إجراء التغييرات وتدوير الضباط والمنتسبين في مديرية شرطة الطاقة هو الحد من ظاهرة تهريب النفط وفرض السيطرة والإحكام على منافذ التهريب".

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، يوم الثلاثاء (24 كانون الثاني الحالي)، إعادة هيكلية المديرية العامة لشرطة الطاقة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الحد من تهريب النفط ومشتقاته، مشيرا الى فرض اجراءات مشددة على المعابر الحدودية للحد من تهريب هذه المادة إلى خارج البلاد.