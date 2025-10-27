شرطة الرصافة تؤكد اعتقال ضابط وشقيقه لقتلهما شاب في الأعظمية

شفق نيوز- بغداد

أكدت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الاثنين، اعتقال ضابط برتبة ملازم وشقيقه لتورطهما بقتل شاب رمياً بالرصاص قبل يومين في منطقة الأعظمية شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث قتل وقع لأحد المواطنين من سكنة مدينة الصدر، يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أثناء مروره بدراجته النارية في منطقة الأعظمية/ شارع المشاتل عند الساعة 11:30 ليلاً، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل أشخاص مجهولين يستقلون عجلة نوع كورولا بيضاء اللون".

وتابعت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الحادث وجمع المعلومات بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد الرصافة، حيث تم التوصل إلى رقم العجلة المستخدمة وتحديد عنوان صاحبها"، مبينة أنه "بعد تنفيذ أمر القبض، تم ضبط العجلة داخل الدار، وتبيّن أن أشقاء هم أصحاب العجلة وعددهم اثنين أحدهما ضابط برتبة ملازم، استخدماها أثناء الحادث في استراحتهما وخارج أوقات الدوام الرسمي، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت مفارزنا من القبض على المتهمين خلال 24 ساعة فقط، وضبط سلاح الجريمة والظرف الفارغ".

وبينت أن "المتهمين اعترفا ابتدائياً وقضائياً بارتكابهما الجريمة إثر مشاجرة سابقة مع المجنى عليه، وتم توقيفهما وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء لينالا جزائهم العادل".

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالقبض على ضابط وشقيقه بعد مقتل شاب في مشاجرة بمنطقة الاعظمية شمالي العاصمة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية تمكنت من القبض على ضابط برتبة ملازم منسوب إلى مديرية شؤون الرعاية الصحية التابعة لوزارة الداخلية، بعد قيامه بإطلاق النار وقتل شاب نتيجة مشاجرة حصلت بينهم قبل يومين في منطقة الأعظمية وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن الاعتقال تم في العاصمة بغداد، فيما ألقي القبض أيضاً على شقيق الضابط، الذي يعمل صيدلانيًا، في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، بعد أن ظهرت شكوك بمشاركته في الجريمة.