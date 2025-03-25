شرطة الرصافة توقع بسفاح نفذ سلسلة جرائم استمرت لعشرين عاماً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني فجر الأربعاء، بأن مفارز شرطة الرصافة ألقت القبض على متهم مطلوب في محافظتي البصرة وميسان، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بعد ارتكابه جرائم عدة خلال السنوات الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم اعترف خلال التحقيق الأولي بتنفيذه عدة جرائم من ضمنها:

في عام 2006: الاشتراك مع ذويه بقتل ضحية في منطقة العزير

في عام 2013: الاشتراك بقتل ضحية أخرى باستخدام بندقية كلاشنكوف في منطقة الكرمة.

في عام 2017: الاشتراك في تسليب سيارة أحد الأشخاص وقتله في منطقة صوب الهوير، ثم بيع سيارته بمبلغ مالي وإلقاء الجثة في إحدى المناطق النائية.

في عام 2018: الاشتراك بقتل ضحية ثالثة بواسطة بندقية كلاشنكوف بعد استدراجها إلى منطقة بوب الشام.

في عام 2019: الاشتراك مع آخرين في قتل أحد الأشخاص في منطقة كوت الزنين بمحافظة البصرة، من خلال إطلاق النار عليه ببندقية كلاشنكوف.

كما اعترف بتزوير البطاقة الموحدة في محافظة البصرة، حيث توجد بلاغات سابقة بحقه بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم توقيف المتهم لاستكمال التحقيقات وعرضه على القضاء المختص.