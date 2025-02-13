شرطة الرصافة تكشف ما تعرض له توني: لا وجود لمحاولة اغتيال

شفق نيوز/ نفت شرطة بغداد الرصافة يوم الخميس، تعرض احد الاعلاميين لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

ونشر مقدم البرامج توني الذي اشتهر بتقديم برنامج "طلقة توني" فيديو يعلن من خلاله تعرضه لمحاولة اغتيال، مشيرا إلى أن اهالي المنطقة امسكوا بالفاعل.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد العاملين في وسائل الإعلام وقد ادعى تعرض عجلته في منطقة الزعفرانية الى اطلاق نار".

وأضافت أن "من خلال التدقيق والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة تبين أن الحادث عبارة عن مشاجرة بين هذا الشخص ومواطن آخر بسبب خلافات مادية بينهما ومديونية طرف حيث تم ضرب عجلته بآلة راضة".

وبينت قيادة شرطة بغداد الرصافة أنه "من خلال مركز شرطة الربيع اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وعرضت الموضوع على أنظار قاضي التحقيق المختص الذي بدوره قرر توقيف الطرف الذي قام بالاعتداء".