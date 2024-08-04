شرطة الرصافة تعتقل 62 متسولاً ومتسولة ومطلوبين اثنين وعددا من المخمورين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة بغداد الرصافة، يوم الأحد، عن تنفيذ حملة للقبض على الأشخاص المطلوبين والمتسولين والمخالفين، ضمن قاطع عملياتها.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية نجدة بغداد الرصافة نفذت اليوم، حملة للقبض على الأشخاص المطلوبين والمتسولين والمشردين والمخالفين في التقاطعات والأماكن العامة ضمن مناطق متفرقة من جانب الرصافة".

ولفتت إلى أن "حصيلة الحملة كانت القبض على 62 متسولاً ومتسولة والقبض على شخصين مطلوبين، وعلى عدد من الأشخاص المخمورين والمخالفين"، مبينة أنه "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة أصولياً".