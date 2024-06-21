شرطة الرصافة تعتقل 13 أجنبياً و3 مطلوبين بحملة وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، عن تنفيذ حملة على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، أسفرت عن اعتقال 13 أجنبياً و3 متهمين بقضايا مختلفة.

وقال إعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة باب الشيخ ومفارز مركز شرطة باب المعظم وفوج طوارئ الرصافة الخامس، وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الأخرى، نفذت حملة واسعة للقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة في مناطق الفضل والعوينة".

ولفت المصدر إلى أن "الحملة أسفرت عن القبض على 13 شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة، و3 اشخاص مطلوبين وفق احكام قانونية مختلفة بينهم شخص مطلوب بعدة قضايا"، مشيراً إلى أنه "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة أصوليا".