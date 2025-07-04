شرطة الرصافة تسجل انخفاضاً في مستوى الجريمة خلال النصف الأول من السنة

شفق نيوز – بغداد

كشفت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، عن انخفاض ملحوظ بمستوى الجريمة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها سجلت انخفاضاً في معدلات الجريمة بنسبة 26% خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبينت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للجهود الميدانية المكثفة في تنفيذ أوامر القبض، وملاحقة المطلوبين، والانتشار الأمني الفعّال، وتكثيف العمل الاستخباري.