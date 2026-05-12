شرطة الديوانية: توقيف ضابط ومنتسبين على خلفية وفاة موقوف

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، توقيف ضابط واثنين من المنتسبين على خلفية وفاة أحد الموقوفين داخل قسم مكافحة الإجرام، مشيرة إلى إحالتهم للمحكمة المتخصصة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها باشرت فور وقوع الحادثة بتوجيه من قائد شرطة المحافظة اللواء نجاح محمود سلطان، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على ملابسات الوفاة وأسبابها.

وأضاف البيان أن نتائج التحقيق التي استمرت 24 ساعة، وشملت جمع الأدلة والمعلومات، أظهرت وجود تقصير مباشر من قبل ضابط التحقيق المسؤول عن القضية، إضافة إلى اثنين من المنتسبين.

وبحسب البيان، تم توقيف الضابط والمنتسبين أصولياً، والشروع بإحالتهم موقوفين إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

وأكدت قيادة الشرطة أن "القانون فوق الجميع ولا يوجد أحد بمنأى عن المحاسبة"، مشددة على عدم السماح بأي تجاوز على حقوق المواطنين أو كرامتهم، واعتبار الحفاظ على أرواح الموقوفين مسؤولية قانونية وأخلاقية.