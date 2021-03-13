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شرطة الديوانية تلقي القبض على مشتبه بتورطهم في استهداف التحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-03-13T12:20:31+0000
شرطة الديوانية تلقي القبض على مشتبه بتورطهم في استهداف التحالف الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية، يوم السبت، باعتقال عدد من المشتبه بهم في عمليات استهداف التحالف الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية اعتقلت عددا من الأشخاص المشتبه بتورطهم بوضع العبوات لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي على الطريق الدولي (السريع)، مشيرا إلى ان التحقيقات مازالت مستمرة معهم.

وأضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها على الطريق الدولي، من خلال نشر دوريات ثابتة وراجلة على طوال الطريق، لمنع زراعة اي عبوات على الطريق تستهدف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي.

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