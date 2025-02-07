شرطة الديوانية تعتقل مواطناً بحوزته أكثر من 1000 إطلاقة

شفق نيوز/ أعلنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الإطلاقات النارية.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات مؤكدة من قبل المصادر الخاصة تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص من سكنة قضاء الحمزة الشرقي بحوزته كمية كبيرة من الإطلاقات النارية".

وبينت إن "عدد الإطلاقات المضبوطة بلغ 1100 إطلاقة، وتم فتح تحقيق من المتهم لعرضه على القضاء بغية تقرير مصيره".