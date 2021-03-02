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شرطة الديوانية تحذر من حرف التظاهرات عن سلميتها

Category: أمـن

Date: 2021-03-02T16:56:44+0000
شرطة الديوانية تحذر من حرف التظاهرات عن سلميتها

شفق نيوز/ أعربت قيادة شرطة محافظة الديوانية، يوم الثلاثاء، عن استيائها من قيام بعض المتظاهرين باقتحام أحد أقسامها وحرق كرفانات مخصصة لمنتسبيها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعرب عن أسفها الشديد لما حصل في تظاهرات اليوم بعد أن حاول البعض حرف التظاهرات عن مسارها السلمي بعد قيامهم بالدخول إلى مبنى قسم التنسيق المشترك (عمليات الشرطة) وحرق الكرفانات الخاصة بالمنتسبين".

وأضافت "في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة الشرطة الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ندعو الجميع إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من أجل محافظة امنة مستقرة".

وشهدت محافظة الديوانية اليوم الثلاثاء، تجددت التظاهرات للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان، والكشف عن قتلة المتظاهرين، وكذلك للتضامن مع المتظاهرين في الناصرية.

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