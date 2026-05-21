شرطة الحدود العراقية تسقط منطاداً محملاً بالمخدرات قبل عبوره إلى الكويت

شفق نيوز ـ البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قوة من شرطة الحدود العراقية أسقطت منطاداً هوائياً محملاً بمواد مخدرة أثناء تحركه باتجاه الأراضي الكويتية، ضمن منطقة خضر الماء قرب الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القطعات العراقية تعاملت مع الهدف بعد التنسيق مع الجانب الكويتي عبر ضابط الارتباط الحدودي.

وأضاف أن القوة تمكنت من إصابة المنطاد وإسقاطه قبل اكتمال عبوره، لافتاً إلى أن أكياساً كانت بداخله وتحوي مواد مخدرة تبعثرت في الجانب الكويتي بعد استهدافه.

ولم يذكر المصدر كمية المواد المضبوطة أو نوعها، كما لم تتضح بعد الجهة التي أطلقت المنطاد أو المسار الذي سلكه قبل رصده.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة لجوء شبكات التهريب إلى وسائل غير تقليدية لنقل المخدرات عبر الحدود، إذ سبق أن أحبطت القوات الأمنية في محافظة الأنبار، في كانون الثاني/يناير 2026، محاولة تهريب كميات من حبوب الكبتاغون عبر منطاد هوائي قادم من جهة الصحراء الغربية القريبة من الحدود السورية.

كما أعلنت قوات الحدود العراقية في أيار/مايو 2026 ضبط بالون هوائي على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، كان محملاً بأكثر من 198 ألف حبة مخدرة، قبل وصولها إلى داخل البلاد.