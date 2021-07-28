شرطة البصرة توضح ملابسات وفاة شاب اثر "التعذيب" في سجونها

شفق نيوز/ أصدرت شرطة البصرة، يوم الاربعاء، توضيحاً بشأن ما تم تداوله عن وفاة شاب نتيجة "التعذيب" في قسم مكافحة اجرام المحافظة.

وقال إعلام الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن وفاة احد المواطنين في قسم مكافحة اجرام البصرة وعليه نود ان نوضح، أن المتوفي مطلوب بجريمة قتل الى قسم مكافحة اجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

وأضاف أن "توقيف المتهم ليس له علاقة بتشابه الاسماء انما بجريمة القتل"، مبينا أنه "تم الافراج عن المتهم بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٢١ بعد تدوين اقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه".

وأشار البيان إلى أن "مديرية شرطة محافظة البصرة تتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، نظمت أُسرة الشاب هشام الخزاعي الذي توفي داخل مركز تحقيق تابع لمديرية مكافحة البصرة، وقفة احتجاجية، مطالبية بفتح تحقيق عادل للكشف عن ملابسات الحادثة.

وندد ذوو الشاب بـ"التعذيب" الذي تعرض له "الخزاعي" على أيدي قوات المكافحة، والذي أودى بحياته، مطالبين السلطات الأمنية بإحالة المتسببين بمقتله إلى القضاء.

و كشف أحد المحامين في البصرة، أمس الثلاثاء، عن وفاة مواطن تحت التعذيب في مديرية مكافحة الإجرام، بعد اعتقاله بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر.

وقال المحامي سليم سالم الخزاعي، لوكالة شفق نيوز؛ إن شخصاً من أقاربه يدعى هشام الخزاعي، تم اعتقاله يوم الأحد الماضي أثناء مروره بسيطرة الشهيد حسن جلوب المعروفة بـ"سيطرة السدرة" في مدخل البصرة الشمالي من جهة الطريق الدولي السريع، لتشابه اسمه مع متهم آخر مطلوب للجهات الأمنية.

وبين أن قريبه "فارق الحياة الثلاثاء في مديرية مكافحة الإجرام من شدة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه لانتزاع اعتراف منه عن جريمة لم يقترفها".