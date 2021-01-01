شرطة البصرة تنفي وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة البصرة، يوم الجمعة، وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة، على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن احباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت"، مبينة أن "الخبر هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة".

ودعت الجميع الى "أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، أن قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت عبوة لاصقة زنة ٣٠ كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة سومو الخاصة بتصدير النفط، بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة.

وقال المصدر إن فرق المتفجرات في الموقع للعمل على تفكيك العبوة، مضيفا أن الزوارق العسكرية البحرية مرابطة امام المكان تحسبا من وقوع أي طارئ، كما أن طاقم السفينة موجود داخلها وبانتظار استحصال الموافقات الرسمية لإخراج الطاقم.