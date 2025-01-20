شرطة البصرة تلقي القبض على متهم قتل شقيقيه

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قام بقتل اثنين من أشقائه غربي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتنسيق عالٍ بين قسم مكافحة الإجرام في البصرة، وبإسناد من فوج سوات، وفوج الطوارئ الخامس، تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من القبض على المتهم (ن. ف. ط) الذي قام بقتل اثنين من أشقائه في منطقة الدريهمية بقضاء الزبير".

وبينت أن "عملية القبض جرت بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تم العثور على المتهم مختبئاً في إحدى مزارع منطقة اللحيس، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة بحوزته".