شرطة البصرة تكشف "مفاجأة" بشأن المتهم بقتل ناشط مدني

شفق نيوز/ اصدرت شرطة البصرة، يوم الاربعاء، توضيحاً حول خبر "اغتيال ناشط" يدعى "حيدر صبري المنصور" في المحافظة اقضى جنوبي العراق.

وقالت ، في بيانها التوضيحي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحادث جنائي بحت نُفذ من قبل شقيقه بسبب خلاف عائلي ولاصحة لما تم نشره، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل من اجرام القرنة وبعد جمع المعلومات عن الحادث وتداعياته تم التوصل الى القاتل والقبض عليه صباح هذا اليوم وهو شقيقة " م ص ع " وتم توقيفه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وضبط بحوزته المسدس المستخدم بالجريمة وان سبب القتل خلاف عائلي.

ونوه البيان، إلى وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي الى اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية و عدم الترويج الى الاشاعات المغرضة، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة ناشط مدني في محافظة البصرة بعد يومين من اختفائه في ظروف غامضة.

واشار المصدر، إلى أن "صبري من الناشطين البارزين في التظاهرات التي تتجدد بين وقت وآخر في محافظة البصرة".