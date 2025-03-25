شرطة البصرة تكشف جريمة "إخفاء" جثة امرأة مسنة وتقبض على الجناة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الخميس، عن كشف ملابسات جريمة "إخفاء" جثة امرأة مسنة قضت في ظروف غامضة، ورميها في المياه الآسنة، وسط المحافظة والقبض على الجناة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "حسب إبلاغٍ سابق يفيد بوجود جثة ملفوفة بكيس بلاستيكي داخل حاوية نفايات مغلقة بإحكام (بالبراغي) في منطقة الموفقية، تم تشكيل فريق عمل متخصص بإشراف قائد الشرطة، وبمتابعة قسم مكافحة الإجرام".

وأضافت "بعد إجراء تحريات سريعة وجمع معلومات من مسرح الجريمة، تمكنت قوة أمنية من التوصل إلى الجناة والقبض على المتهمة (م. ص. ص)، والتي اعترفت صراحة بأن الجثة تعود لامرأة مسنة كانت تعمل في منزلها منذ أكثر من عشر سنوات، وتعرضت لعدة جلطات دماغية أدت إلى وفاتها".

وبينت أنه "لعدم امتلاك الضحية مستمسكات رسمية، قررت المتهمة، بالاشتراك مع زوجها الهارب (ع. ك. ل)، التخلص من الجثة بإخفائها داخل كيس بلاستيكي، ووضعها في حاوية نفايات، ومن ثم رميها في المياه الآسنة، وذلك لتجنب المساءلة القانونية".