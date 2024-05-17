شرطة البصرة تكشف تفاصيل اشتباكات شط العرب

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة البصرة، يوم الجمعة، تفاصيل الاشتباكات التي وقعت في قضاء شط العرب، مؤكدة مصادرة أسلحة أحد المطلوبين واعتقال شقيقه.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد التحري من قبل شعبة مكافحة إجرام شط العرب بدار المتهم (محمد يوسف يعقوب) أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض وفق المادة (430) وجرى ضبط أسلحة (بي.كي.سي) وبندقية m4 وبندقية ساو وبندقية كلاشينكوف و300 إطلاقة ومخازن عتاد وجعبة واحدة".

وأضافت أن "العملية شهدت القبض على شقيق المتهم المدعو (يحيى يوسف يعقوب) وضبطت الأسلحه داخل داره، وتبين أنه تابع لسرايا السلام، وبعدها تجمع أشخاص مسلحين وعند حضور قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة واشتبكوا معهم، لاذو بالفرار".

وأكدت قيادة شرطة البصرة، أن "القوات الأمنية تجري حالياً عملية تعقب داخل الشوارع للقبض على أي شخص مسلح، والوضع مسيطر عليه ومستقر".

وكان مصدر مطلع في البصرة، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بنيران كثيفة مكتب مكافحة الإجرام في قضاء شط العرب، فيما ردت القوات الأمنية بكثافة على مصدر النيران.