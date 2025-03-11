شرطة البصرة تفكك شبكة متسولين واعتقال عصابة دراجات نارية في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لمتسولين أحداث إلقاء القبض على يديرونها في المحافظة، فيما تم اعتقال عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في محافظة بابل.

وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المتسولين الأحداث، بالإضافة إلى اعتقال الأشخاص الذين يقفون وراء استغلالهم، وضبط عجلة تُستخدم في نقلهم بين المناطق".

وبينت أن "هذه العملية تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، التي باتت تشكل خطراً اجتماعياً وأمنياً، حيث يتم استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة من قبل شبكات إجرامية منظمة".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، حرصاً على إنقاذ الطفولة وحماية المجتمع من آثارها السلبية"، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر رقم الطوارئ المجاني 911.

وفي بابل، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، ممثلة بقسم مكافحة إجرام شمال المحافظة - شعبة ناحية السدة، من تنفيذ سلسلة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بسرقة الدراجات النارية و"التكاتك" في ناحية السدة شمالي المحافظة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكدت قيادة الشرطة أن العمليات الأمنية تم تنفيذها بناءً على ورود بلاغات متتالية بشأن سرقة الدراجات النارية و"التكاتك" في ناحية السدة، الأمر الذي استدعى قيام الأجهزة الأمنية بإجراءات تحقيقية شاملة، تضمنت عمليات بحث وتحر ميدانية، ومراجعة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، والتنسيق المستمر مع القضاء، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ هذه العمليات بنجاح.

وتابعت أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بارتكابهم عمليات السرقة، وصدقت أقوالهم قضائياً".