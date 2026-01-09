شرطة البصرة تعلن فتح تحقيق بوفاة شخص بعد اعتقاله

شفق نيوز- البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادثة وفاة أحد المواطنين بعد القبض عليه في قضاء الزبير، فضلاً عن إحالة الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لكالة شفق نيوز أن "المتوفى تم تنفيذ أمر قبض قضائي بحقه أصولياً من قبل مفرزة أمنية مختصة بحضور مختار المنطقة في قضاء الزبير، وقد جرى إلقاء القبض عليه وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وأشارت إلى "أثناء نقله إلى مركز الشرطة، تعرض لحالة صحية طارئة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة".

وأكدت قيادة الشرطة أن "التحقيقات الرسمية ما زالت جارية من قبل لجان تحقيق مختصة، وبإشراف قضائي، لمعرفة ملابسات الحادثة بشكل دقيق، كما تم إحالة الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق التقارير الطبية المعتمدة".

وكان مصدر أمني في البصرة أفاد في وقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز بأن مشاجرة بين اثنين من المواطنين على مبلغ 400 ألف دينار انتهت بوفاة أحدهما بظروف غامضة بعد اعتقاله من قبل الشرطة، مشيراً إلى أن "عائلة المتوفى اتهمت الشرطة بضربه وتعذيبه".

من جهتها أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة المباشرة بالتحقيق في قضية وفاة الرجل الخمسيني بعد تنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليه بفترة وجيزة.