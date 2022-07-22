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شرطة البصرة تعلن القبض على موقوف بعد ساعات من هروبه

Category: أمـن

Date: 2022-07-22T17:41:57+0000
شرطة البصرة تعلن القبض على موقوف بعد ساعات من هروبه

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الجمعة، إلقاء القبض على موقوف بعد ساعات من هروبه من مركز للشرطة.

وذكر بيان لإعلام قيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة من إلقاء القبض على السجين الهارب من مركز شرطة الموفقية بعد ساعات من هروبه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".

وأفاد مصدر أمني مسؤول، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن موقوفاً هرب من مكان للحجز داخل مركز للشرطة في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن موقوفاً من مواليد العام 2000 يعمل كاسبا هرب من مركز شرطة الموفقية في البصرة وذلك عن طريق فتحة الحمام الخاص بالضباط بعد قيام مسؤول الموقف بفتح باب النظارة وادخاله إلى الحمام دون علم ضابط خفر المركز.

وبين المصدر أنه تم تشكيل فريق عمل وتحرٍ للقبض على الهارب الموقوف بموجب المادة 446 بتهمة القتل العمد.

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