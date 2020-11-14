شرطة البصرة تعتقل 6 أشخاص اعتدوا على مفرزة مرور وسط المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة البصرة، يوم السبت، اعتقال 6 أشخاص اعتدوا على مفرزة مرور في احدى تقاطعات الشوارع المهمة في مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية بكافة تشكيلاتها وصنوفها لحفظ القانون وتأكيد هيبة الدولة وفرض سلطتها لتجسيد حرصهم على سيادة القانون، نشهد تجاوز ثلة من الاشخاص على هيبة الدولة واعتدائهم على شرطي المرور بالضرب عندما كان يؤدي واجبه في احدى تقاطعات الشوارع المهمة في مركز المحافظة".

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق المعتدين ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق منتسبيها ولن تتراخى في فرض هيبة الدولة وسلطتها"، داعية أبنائها ومواطنيها إلى "التعاون معها في هذا المضمار الذي هو عنوان الدولة المتحضرة".

وأشارت المديرية إلى "القبض على (٦) اشخاص من الذين اعتدوا على مفرزة المرور وايداعهم التوقيف وفق قرار قاضي التحقيق بالتوقيف وحسب الإجراءات الأصولية والقضائية"، لافتة إلى أن "الوزارة تتابع باهتمام هذا الموضوع وستتخذ الاجراءات الرادعة بحق كل من تسول له تخطي القانون".

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون أمس وقوع شجار بالايدي بين مجموعة أشخاص مدنيين ورجال مرور في تقاطع "عبد الله بن علي" وسط محافظة البصرة.