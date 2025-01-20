شرطة البصرة تروي تفاصيل القبض على مجرم قتل إخوته: "اختبأ في حفرة"

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة محافظة البصرة، ليلة الاثنين الثلاثاء، تفاصيل عملية القبض على متهم بقتل ثلاثة من إخوته وإصابة شخص آخر في قضاء الزبير، غرب المحافظة.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي ارتكب جريمة مروعة في منطقة الدريهمية بقضاء الزبير".

وأضاف البيان أن "العملية نُفذت عبر نصب كمين محكم عند إحدى السيطرات الخارجية، حيث تم إيقاف عجلة المتهم التي كان بداخلها فتاة. وعند محاولته الهروب نحو الصحراء، بادرت دوريات النجدة بمطاردته، واستُخدمت طائرة مسيرة (درون) لتعقب حركته".

وتابع: "تمكنت القوات من القبض على المتهم أثناء اختبائه في حفرة قرب الصحراء الحدودية لمحافظة ذي قار، على بعد 30 كيلومتراً من منطقة اللحيس، وضُبطت بحوزته البندقية المستخدمة في الجريمة".