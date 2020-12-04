شرطة البصرة ترد على وصفها بـ"القمعية": نفر ضال قام بالتعدي على عناصرنا بـ"المصيادة "

شفق نيوز/ ردت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الجمعة، على الاتهامات التي وصفتها بـ"القمعية"، مشيرة إلى وجود "نفر ضال" قام بحرف التظاهرات السلمية واعتدى على قوات الأمن.

وذكرت مديرية شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ردا على بعض وسائل الاعلام في البصرة التي وصفت الأجهزة الأمنية، (القمعية)، اليكم ما حصل في مسيرة التظاهرات التي انطلقت من منطقة العشار باتجاه ساحة البحرية وسط إجراءات امنية مشددة".

وأضاف البيان "كانت التظاهرة سلمية مئة بالمئة الا ان بعض النفر الضال من غير المحسوبين على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة عمل على حرف التظاهرة باستخدام الألفاظ النابية والسباب والشتم على العناصر الامنية التي عملت على حمايتهم وراحوا يرمونهم بالحجارة واستخدام ما يسمى شعبيا (المصيادة) فضلا عن حرق إطارات السيارات وقطع الطرق في بعض مناطق المحافظة".

وتابع البيان أنه "جراء هذه التصرفات الصبيانية غير المنضبطة أصيب تسعة أشخاص 6 منهم من الشرطة و3 ضباط ورغم ذلك تصرفت عناصرنا الامنية بانضباط وضبط النفس ومهنية عالية".