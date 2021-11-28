شرطة البصرة: القبض على اخطر تجار الحبوب المخدرة بالمحافظة

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد يوم الأحد القاء القبض على اخطر تجار الحبوب المخدرة في المحافظة الغنية بالنفط والتي تقع أقصى جنوبي العراق.

وذكر قائد الشرطة في بيان اليوم، انه بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده على الفور تم تشكيل فريق عمل من مديرية شرطة محافظة البصرة و قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة للتحري وجمع المعلومات وبعد وضع خطة محكمة وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه.

واشار إلى ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر ب (٦٠٠٠) حبة مخدرة ، مضيفا أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.