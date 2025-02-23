شرطة الأنبار تلقي القبض على اثنين من "المشعوذين"

شفق نيوز/ ألقت قوة من شرطة الأنبار، يوم الأحد، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد يشتبه بأنها تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن أنشطة مشبوهة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أدوات ومواد تستخدم في طقوس غير قانونية".

وأكدت الجهات المختصة أن "التحقيقات جارية مع المتهمين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما"، مشددة "على استمرار الجهود الأمنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة التي تُعد مخالفة للقانون وتمس بالأمن المجتمعي".