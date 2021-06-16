شرطة الانبار توضح حقيقة ترويج معاملة تقاعدية لشقيق "شاكر وهيب" وتتوعد

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة الانبار، يوم الاربعاء، ترويج معاملة تقاعدية لشقيق الارهابي "شاكر وهيب"، موضحة حقيقة المنتسب المتقاعد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت حول قيام مديرية شرطة محافظة الانبار بترويج معاملة تقاعديه لشقيق الارهابي المقبور شاكر وهيب احمد زعتر الفهداوي".

وبينت أن "الشهيد الذي تم ترويج معامله تقاعديه له هو منسوبنا (عمر وهيب احمد عبد المحلاوي) من سكنة محافظة الانبار قضاء القائم واسم والدته (حمده حمود عبد) وهو احد ابطال منتسبي شرطة الانبار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذه المحافظة ضد تنظيم داعش الارهابي".

وأوضحت أن "الارهابي المقبور شاكر وهيب احمد زعتر الفهداوي، اسم والدته كريمه عيد سمير، ليس لديه شقيق باسم (عمر) حسب قاعدة البينات وبنك المعلومات".

وأكدت قيادة شرطة محافظة الانبار، أنها "وبكافة صنوفها كانت وما زالت قاصمه لظهر الارهاب والارهابيين وتطاردهم وتلقي القبض عليهم وتقدمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل لما قاموا به من قتل وتدمير لمحافظتنا العزيزى ابان احتلال هذا التنظيم لهذه المحافظة".

وبحسب البيان، فأن "قيادة شرطة الانبار ستقوم بملاحقة كل من قام بنشر تلك الاكاذيب قانونياً وتقديمه الى العدالة لينال جزائه القانوني، جزاءً لما قام به من خلال نشر الاشاعات الكاذبة وتشويه سمعة القيادة المعطاة التي قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل الارض والعرض وتطهيرها من دنس الارهابيين".