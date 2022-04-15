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قدم من تركيا عن طريق سوريا .. شرطة الانبار تعتقل شقيق الإرهابي شاكر وهيب

Category: أمـن

Date: 2022-04-15T13:23:56+0000
قدم من تركيا عن طريق سوريا .. شرطة الانبار تعتقل شقيق الإرهابي شاكر وهيب

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شقيق الإرهابي شاكر وهيب غربي المحافظة، وذلك بعملية نوعية ومتابعة داخل وخارج العراق.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عناصر "قسم مكافحة اجرام الانبار وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار و بعملية نوعية ومتابعة دقيقة ومستمرة القوا القبض على الإرهابي (عامر وهيب زعتر ) شقيق الارهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الانبار".

وأشار البيان إلى أن عملية متابعته تمت من تركيا الى حين دخوله الأراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية".

وشاكر وهيب من مقاتلي تنظيم داعش، برز لأول مرة عند حادث مقتل سائقي الشاحنات السوريين عام 2013، ثم ظهر في أكثر من فيديو يقتل ويتوعد، قالت القوات العراقية مرات عدة إنها قتلته لكنه كان يفند ذلك في فيديوهات قبل أن يعلن الأميركيون في مايو/ أيار 2016 مقتله بغارة جوية.

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