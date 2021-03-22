سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة الانبار تطيح بواحد من كبار تجار المخدرات في المحافظة

Category: أمـن

Date: 2021-03-22T09:01:06+0000
شرطة الانبار تطيح بواحد من كبار تجار المخدرات في المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الاثنين، الإطاحة بواحد من كبار تجار المخدرات في الانبار، وذلك في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الرمادي مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات اللازمة، والتوجه إلى المنطقة ونصب كمين محكم للقبض عليه".

وأوضح البيان، أنه "تم القبض على المتهم وضبط بحوزته 19000 حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) وتم إيداع المتهم للتوقيف وفق أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي".

من الجدير بالذكر أن محافظة الأنبار تشهد بين الحين والآخر، عملية قبض على أحد تجار المخدرات، ويرى مراقبون بأن تصاعد وتيرة عمليات القبض على تجار ومتعاطي المخدرات، سببه الرئيسي هو قرب المحافظة من الحدود العراقية السورية، التي وعلى حد قولهم بأن المخدرات تدخل إلى المحافظة من جانبها.

related

القوات العراقية تشرع بعملية عسكرية بالحدد مع سوريا والاردن

Date: 2020-02-12 07:19:44
القوات العراقية تشرع بعملية عسكرية بالحدد مع سوريا والاردن

استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا

Date: 2020-04-27 16:35:49
استنفار امني غربي الانبار بعد معلومات بتسلل عشرات دواعش من سوريا

العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

Date: 2020-05-17 08:04:54
العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش

Date: 2020-11-10 10:50:15
بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش

بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

Date: 2021-02-06 12:22:19
بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

Date: 2019-11-14 13:41:40
بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

الاستخبارات العراقية تحبط تهريب كميات كبيرة من الادوية قادمة من سوريا

Date: 2019-08-07 13:47:07
الاستخبارات العراقية تحبط تهريب كميات كبيرة من الادوية قادمة من سوريا

تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

Date: 2021-01-14 07:52:57
تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية