شرطة الانبار تطيح بواحد من كبار تجار المخدرات في المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الاثنين، الإطاحة بواحد من كبار تجار المخدرات في الانبار، وذلك في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الرمادي مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات اللازمة، والتوجه إلى المنطقة ونصب كمين محكم للقبض عليه".

وأوضح البيان، أنه "تم القبض على المتهم وضبط بحوزته 19000 حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) وتم إيداع المتهم للتوقيف وفق أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي".

من الجدير بالذكر أن محافظة الأنبار تشهد بين الحين والآخر، عملية قبض على أحد تجار المخدرات، ويرى مراقبون بأن تصاعد وتيرة عمليات القبض على تجار ومتعاطي المخدرات، سببه الرئيسي هو قرب المحافظة من الحدود العراقية السورية، التي وعلى حد قولهم بأن المخدرات تدخل إلى المحافظة من جانبها.