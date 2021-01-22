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شرطة الانبار تطيح بـ"تاجري" مخدرات ومعركة "عائلية" في الراشدية

Category: أمـن

Date: 2021-01-22T12:27:08+0000
شرطة الانبار تطيح بـ"تاجري" مخدرات ومعركة "عائلية" في الراشدية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار غربي العراق، يوم الجمعة، "القاء القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في مدينة الرمادي مركز المحافظة، فيما اندلعت معركة عشائرية في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت شرطة محافظة الانبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القبض على اثنين من تجار المخدرات، جاء بعد ورود معلومات استخبارية، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من قاضي التحقيق، وبتنفيذ مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأشار البيان، إلى أن "القبض على المتهمين كان بالجرم المشهود، وضبط بحوزتهم 6000 حبة مخدرة نوع 01".

ولفت البيان، إلى أنه "تم تنظيم أوراق تحقيقية ومحضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة أعلاه، وتوقيف المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وإلى شمال العاصمة بغداد؛ حيث اندلعت مشاجرة عائلية بين اولاد عم في الراشدية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن المشاجرة أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، لافتا إلى أن القوات الامنية تدخلت وسيطرت على الوضع.

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