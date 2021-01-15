شرطة الانبار تطيح بتاجري مخدرات.. وتحذير من الحدود "المنفلتة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار غربي العراق، يوم الجمعة، تمكنها من الإطاحة باثنين من تجار ومتعاطي المخدرات في قضاء الرمادي مركز المحافظة

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بالاتجار وتعاطي الحبوب المخدرة في قضاء الرمادي".

وتابع البيان، "بعد استحصال الموافقات الرسمية من قاضي التحقيق المختص، تم تشكيل مفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والتوجه للمكان المقصود، وإلقاء القبض عليهم"

وأشار البيان، إلى "المتهم الأول كان بحوزته اكثر من مئتي حبة، اما الثاني فوجد بحوزته 44 حبة".

وأكد البيان، "تم تنظيم أوراق التحقيق ومحضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة، وتم إيقاف المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني مسؤول بقيادة شرطة الانبار، لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة المخدرات في الانبار لن تنتهي إذا لم يتم ضبط الحدود بشكل كامل، فغالبية المواد المخدرة تدخل إلى العراق من الجانب السوري، بالإضافة إلى الجانب الإيراني، ثم يؤدي إلى انتشارها في عموم البلاد"

من جهته قال الخبير بالشأن الامني في محافظة الانبار العقيد المتقاعد أحمد الدليمي لوكالة شفق نيوز، بأن تكرار الإعلان عن تفكيك شبكات المخدرات والقبض على تجار ومروجين يؤكد معلومات مسبقة بنجاح شرطة الانبار في اختراق تلك الشبكات وكشف خطوطها الخلفية".

وأضاف الدليمي، أن "الانبار تعاني من كونها محافظة معبر من إيران الى سوريا ومعبر من سوريا الى العراق، وعلى وزارة الداخلية أن تتولى دعم المحافظة على غرار دعم البصرة في مجال الحرب على المخدرات".