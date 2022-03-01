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شرطة الانبار تطمئن سكان الفلوجة وتعلن القبض على "الاخوين الجناة"

Category: أمـن

Date: 2022-03-01T20:57:20+0000
شرطة الانبار تطمئن سكان الفلوجة وتعلن القبض على "الاخوين الجناة"

شفق نيوز/ اصدرت شرطة محافظة الانبار، مساء الثلاثاء، تنويهاً طمنت من خلاله سكان مدينة الفلوجة حول جريمة القتل التي شهدتها المدينة في وقت سابق

وجاء في تنويه "هام" اصدره اعلام شرطة الانبار، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "نطمئن اهلنا في مدينة الفلوجة بأن حادثة القتل قبل قليل كانت بسبب نزاع بين ثلاثة اخوة، اثنين منهم هاجما منزل اخيهم بسبب مشاكل عائلية مما تسبب النزاع بمقتل اخيهم وزوجته".

وأوضح اعلام شرطة الانبار، أنه "تم القاء القبض على الاخوين الجناة"، مؤكداً أن  "الوضع الأمني مستقر في المدينة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، بأن شقيقين قتلا شقيقهم وزوجته بعدة إطلاقات نارية في مدينة الفلوجة، ولاذا بالفرار، فيما ذكر شهود عيان بان الحادثة "جريمة شرف.

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