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شرطة الانبار تضبط 16 كغم "حشيشة" وتعتقل متهماً

Category: أمـن

Date: 2021-04-23T14:41:47+0000
شرطة الانبار تضبط 16 كغم "حشيشة" وتعتقل متهماً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، يوم الجمعة، عن ضبط 16 كغم من مادة "الحشيشة" المخدرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على المتهم (ك.ر.ع.م) الصادر بحقه امر قبض وفق الماده ٢٨ من قانون المخدرات".

واضافت، أنه "اثناء التحقيق معه اعترف بوجود كمية من مادة الحشيشة التي كان يخفيها في قضاء الرطبة حيث تم الانتقال بدلالة المتهم الى المكان المقصود وتم ضبط (١٦ ) ستة عشر كيلو من مادة الحشيشة".

واشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وربطه مع الاوراق التحقيقية الخاصه بالمتهم الموقوف".

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