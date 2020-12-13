شرطة الانبار تتسلم مهام السيطرات الأمنية الرئيسة في المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الانبار، يوم الاحد، عن استلامها مهام السيطرات الأمنية الرئيسية في المحافظة من الفرقة العاشرة التابعة لقيادة العمليات.

وقالت قيادة شرطة الانبار، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تسلمت مهام السيطرات الأمنية الرئيسية في المحافظة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"، مؤكدة "إعداد خطط أمنية وتنظيمية وإدارية للسيطرات التي تم استلامها".

وأضاف البيان أنه "سيتم تنظيم هذه السيطرات من أجل تسهيل إجراءات الحركة التجارية العمرانية لأصحاب الشركات والمواد الإنشائية والمنزلية وغيرها من المواد التي كانت تواجه بعض المعوقات أثناء دخولها إلى المحافظة"، مشيراً إلى "اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من حيث التفتيش عن طريق مفارز الـ K9".

وأوضح البيان، أنه "سيتم أيضا تعزيز سيطرة الصقور التي تربط الانبار بالعاصمة بغداد وبعض السيطرات المهمة الاخرى، بعجلات سونار تسهم بتسهيل حركة المواطنين"، لافتاً إلى أن "قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، قد وجه باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول ابتزاز المواطنين او عرقلة حركة السير امام المواطنين".

يشار إلى أن الفرقة العاشرة التابعة لقيادة عمليات الانبار تتولى منذ فترة طويلة مهام ادارة السيطرات الامنية في المحافظة.