شدتها أحدثت ما يشبه الهزات الأرضية.. قصف جوي عراقي يستهدف مواقع لداعش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي شن ضربات جوية مكثفة استهدفت اوكارا لداعش في جبال مكحول الممتدة في حدود 4 محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الضربات الجوية احدثت اشبه بالهزات الارضية في مناطق قضاء الشرقاط واطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

واضاف ان حصيلة الضربات لم تتضح حتى الآن.

وتعد جبال مكحول اكبر معاقل داعش والجماعات الارهابية سابقا وتمتد بين صلاح الدين ونينوى وكركوك وحدود كوردستان