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شخص يهاجم منزلا بقنبلة يدوية في ديالى وضبط أسلحة وأعتدة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T20:10:10+0000
شخص يهاجم منزلا بقنبلة يدوية في ديالى وضبط أسلحة وأعتدة ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة 3 اشخاص جراء هجوم بقنبلة يدوية  على أحد المنازل في اطراف مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا اقتحم احد المنازل في "حي التحرير"في اطراف بعقوبة وقام بتفجير رمانة يدوية داخل المنزل ما سبب اصابته مع اثنين من افراد العائلة".

 واضاف" ان قوات الشرطة اعتقلت منفذ الهجوم ولم تتضح اسباب الهجوم ان كان ارهابي ام جنائي".

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن العثور على كدس للأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود كدس للأسلحة والاعتدة في منطقة النباعي شمال بغداد، خرجت قوة من استخبارات اللواء الثاني والعشرون وسرية مغاوير اللواء وبدلالة المصدر وعند وصول القوة  الى الموقع، وتم العثور على المخبأ داخل اكياس نايلون".

وأوضحت أن "المواد عبارة عن :- (٣) صواريخ كورنيت صالحة، مع عتاد احادية عيار ١٢.٧ ملم، و(٧) قنابر هاون مختلفة العيار، ورمانتي قاذفة RBG7 ضد الدروع، و(٤) ضد الأشخاص، و(٧) حشوات دافعة للقاذفة، وحاويتين عتاد أحادية عيار  (١٢) ونص، وحاوية عتاد BKC، و(٤٠) حشوة دافعة لقنابر الهاون، مع شريط احادية ١٢ ونص مملوء،  و(٤) شرائط عتاد BKC  فارغة، و(٣) حشوات دافعة لصاروخ SBG9، مع بكرات فتيل اشعال (كورتيكس) وعتاد BKC عدد ٢٥٠ انطلاقة"، لافتة إلى أن "جميع المواد جديدة صالحة للعمل".

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