شخص ينهي حياة شقيقه والإطاحة بـ"داعشي" في حادثين منفصلين بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاربعاء، بأن شخصا اقدم على قتل شقيقه في ناحية جلولاء وسلم نفسه للقوات الامنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الشخص الجاني قتل شقيقه بسبب مشاكل عائلية خاصة دون كشف اي تفاصيل اخرى".

وأكد المصدر أن "قوات الأمن فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

ويشهد العراق حوادث جنائية عائلية لدوافع وأسباب متعددة أبرزها الوضع المعيشي وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب ادمان المخدرات

وفي حادث آخر.. ألقت قوات الجيش العراقي القبض على أحد عناصر داعش في اطراف ناحية قره تبه 112 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر في الفرقة الخامسة للجيش لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية خاطفة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع من اللواء العشرون من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة سيف سعد في ناحية قرة تبة بمحافظة ديالى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب".

واضاف المصدر، أن "الإرهابي يعد من أخطر العناصر المطلوبة وان قوات الأمن تطارده منذ فترات طويلة".