شخص ينفذ مجزرة بأسرته ويقدم على الانتحار ببابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، عن تنفيذ شخص مجزرة بأسرته قبل انتحاره في احدى مناطق المحافظة.

وقالت قيادة شرطة بابل، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تتخذ الإجراءات القانونية في حادثة إقدام شخص على الإنتحار بعد أن قام بقتل زوجته وولده وابنته وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

وبينت قيادة الشرطة، أن التحقيق ما زال جارٍ من قبل قسم مكافحة الإجرام لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادثة.

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في حي الجزائر بمدينة الحلة، مبينا أن المعلومات الأولية والتحقيقات مع السكان المجاورين تفيد بأن الرجل يعاني من حالة نفسية بعد فقدان ابنته المتوفية.