فيديو.. شخص ينتمي لحركة دينية محظورة في العراق يقتحم مطعما في بغداد ويُثير الرعب بين الزبائن والعاملين

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم السبت، بالقاء القبض على شخص اقتحم مطعما وسط العاصمة بغداد وأحدث ذعراً بين الزبائن والعاملين جراء الاشتباه بارتدائه حزاما ناسفا.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن معلومات وردت من صاحب مطعم (الابتسام) ضمن منطقة (شارع فلسطين) في بغداد عن وجود شخص مشتبه به أثار الرعب بين المواطنين.

تم الاشتباه بارتدائه حزاما ناسفا .. اعتقال شخص ينتمي للحركة المولوية المحظورة في العراق بعد اقتحامه مطعما في بغداد واحداثه الذعر بين الزبائن والعاملين#شفق_نيوز pic.twitter.com/ujUDAQbH93 — شفق نيوز - shafaq news (@NewsShafaaq) February 18, 2023

وبيّن، أنه تم التوجه الى المطعم أعلاه، وتم القبض عليه وتبين أنه يحمل كارتون سجائر مصفوفة على شكل حزام ناسف، و لم يحمل اي مستمسك ثبوتي.

وأضاف المصدر أن المشتبه به لديه اوراق للحركة المولوية المثير للفتنة الطائفية، مشيرا إلى أنه تم إستصحابة الى مركز شرطة القناة وتم تسلية اصولياً بموجب وصل تسلم اصولي.