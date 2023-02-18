فيديو.. شخص ينتمي لحركة دينية محظورة في العراق يقتحم مطعما في بغداد ويُثير الرعب بين الزبائن والعاملين

2023-02-18T12:10:25.000000Z

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن معلومات وردت من صاحب مطعم (الابتسام) ضمن منطقة (شارع فلسطين) في بغداد عن وجود شخص مشتبه به أثار الرعب بين المواطنين.

وبيّن، أنه تم التوجه  الى المطعم أعلاه، وتم القبض عليه وتبين أنه يحمل كارتون سجائر مصفوفة على شكل حزام ناسف، و لم يحمل اي مستمسك ثبوتي.

وأضاف المصدر أن المشتبه به لديه اوراق للحركة المولوية المثير للفتنة الطائفية، مشيرا إلى أنه تم إستصحابة الى مركز شرطة القناة وتم تسلية اصولياً بموجب وصل تسلم اصولي.

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