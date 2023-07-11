شخص يقتل والده ويفر داخل أزقة الاعظمية

شفق نيوز/ أفاد اعلام قيادة شرطة بغداد - الرصافة، يوم الاثنين، باعتقال متهم قتل والده بمنطقة الاعظمية.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن منطقة الاعظمية، مبينا أن متهما قام بقتل والده ولاذ بالفرار.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من قبل دوريات نجدة الاعظمية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وبدلالة طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الأزقة والذي اعترف بارتكابه جريمة القتل، ليتم تسليم المتهم للجهات المختصة أصوليًا .