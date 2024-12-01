شخص يقتل أمه وشقيقته في شقلاوة وشرطة النجف تنفي موت موقوف عندها "جراء التعذيب"

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم الأحد، وفاة موقوف لديها جراء التعذيب، مؤكدة وفاته بسبب "فشل كلوي"، في أقدم شخصاً من سكنة مدينة شقلاوة في محافظة أربيل، على قتل والدته وشقيقته وتسليم نفسه.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موقوف جراء التعذيب، نود توضيح إنه بتاريخ 30 تشرين الثاني الماضي، وفي منتصف الليل، تدهورت الحالة الصحية لأحد الموقوفين لدينا، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الألماني لتلقي العلاج اللازم. بقي تحت إشراف طبيب الطوارئ في المستشفى حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، 1 كانون الأول الحالي، حيث خرج بعد استقرار حالته".

وتابعت :"في تمام الساعة الثامنة صباحًا من ذات اليوم، أُعيد إدخاله إلى استشارية المستشفى النجف التعليمي (الألماني)، ليتم فحصه من قبل طبيب مختص، وقد تم تشخيص حالته الأولية من قبل الطبيب المعالج على أنها فشل كلوي".

وبينت أنه "رغم تلقيه العناية الطبية اللازمة، إلا أنه توفي في الساعة الخامسة عصرًا في المستشفى.

وأكدت أنه "تم إبلاغ ذوي الموقوف بكافة التفاصيل والإجراءات التي اتُّخذت منذ بداية تدهور حالته الصحية وحتى وفاته"، موضحة أن "الموقوف كان محتجزًا منذ تاريخ 6/11/2024 بموجب المادة 444 (سرقة) من قانون العقوبات، كما تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على الحقائق".

وشددت على "التزامنا بتطبيق القانون وحفظ حقوق الإنسان، وندعو الجميع إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة البلبلة".

في حين لفت مصدر أمني، إلى "قيام شخص يدعى (ر. س. ف) الليلة بإطلاق النار على والدته وشقيقته في قضاء شقلاوة ما أدى إلى مقتلهن".

وتابع المصدر: "قام المتهم بعد ذلك بتسليم نفسه للقوات الأمنية، في مستشفى شقلاوة، ولا يزال التحقيق مستمراً.