شخص يقتل شاباً وفتاةً أثناء التوجه لعقد قرانهما جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الخميس، بمقتل شاب وشابة واصابة محام بهجوم مسلح.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مسلحا اطلق النار على شاب وفتاة أثناء توجههما لعقد قرانهما في المحكمة بقضاء قلعة صالح في ميسان فيما اصيب محام كان برفقتهما بجروح اثناء وقوع الحادث".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث فيما نقلت الجريح الى مستشفى قريب وجثتي الضحيتين الى الطب العدلي".

من جهتها أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وبموجب قرارات قضائية وبعد البحث والتحري، تمكنت قوة أمنية مشتركة من قسم مكافحة إجرام ميسان والشرطة الاتحادية وقسم الاستخبارات، من إحباط تخطيط عملية لاغتيال احد شيوخ العشائر في المحافظة، وإلقاء القبض على المتهم بتنفيذها وضبط سلاح نوع كلاشينكوف بحوزته".

وأضافت، أنه "ومن خلال التحقيق اعترف المتهم صراحة بمحاولة الاغتيال وقيامه بتنفيذ (6) عمليات اغتيال أخرى في فترات زمنية ماضية، وذلك بدوافع ومشاكل عشائرية سابقة".

وأشارت القيادة إلى "تصديق أقوال المتهم قضائياً وتوقيفه وفق احكام المادة (الرابعة /1) من قانون مكافحة الارهاب، لينال عقابه العادل وفق القانون".