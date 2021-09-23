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شخص يقتل رجلا أمام زوجته وسط بغداد ويجبرها على الاعتراف بالجريمة

Category: أمـن

Date: 2021-09-23T14:01:15+0000
شخص يقتل رجلا أمام زوجته وسط بغداد ويجبرها على الاعتراف بالجريمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن شخصا اقدم على قتل رجل أمام زوجته وسط بغداد، مبينا أن الجاني انتزع اعترافات وبالقوة من الزوجة على ارتكابها هذه الحادثة بواسطة تسجيل فيديوي من الهاتف النقال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا قام بقتل رجل امام زوجته داخل منزلهما ضمن منطقة باب الشيخ وسط بغداد، مضيفا أن هذا القاتل قام بتصوير الزوجة واجبارها على الاعتراف بقتله بتسجيل فيديوي.

وبيّن المصدر أنه تم التعرف على الشخص وتشكيل فريق عمل للقبض على الجاني، ونقل الزوجة الى احدى المستشفيات كونها تعاني من صدمة.

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