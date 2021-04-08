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شخص يقتل حماته وينتحر وآخر يجهز على شقيقه بحادثين في البصرة والموصل

Category: أمـن

Date: 2021-04-08T08:34:08+0000
شخص يقتل حماته وينتحر وآخر يجهز على شقيقه بحادثين في البصرة والموصل

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الخميس بمقتل واصابة أربعة أشخاص بينهم امرأة بحوادث مختلفة في مناطق متفرقة في محافظتي البصرة ونينوى.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا أقدم على قتل والدة زوجته (حماته) رميا بالرصاص ثم انتحر داخل منزله في منطقة القبلة بالبصرة.

القوات الأمنية شرعت بإجراء تحقيق في الحادث لمعرفة أسباب عملية القتل والانتحار التي حصلت، فلغاية الآن الأسباب مجهولة، وفقا للمصادر.

وفي البصرة أيضا  قُتل شخص بانفجار لغم من مخلفات الجيش السابق في منطقة المعامر التابعة لقضاء الفاو.

وفي حادث آخر قام شاب بقتل شقيقه في مركز ناحية القيارة الواقعة جنوبي الموصل.

 وقالت المصادر ان الضحية اسمه عباس وهو عامل في فرن لإنتاج الخبز، مشيرة إلى أن الضحية غادر المنزل الذي يعيش فيه مع عائلته بعد خلاف نشب بينه وبين شقيقه  ليلحق به الأخير ويطلق النار عليه بسلاح نوع مسدس ويرديه قتيلاً في الشارع.

وأضافت المصادر ان القاتل قام بتسليم نفسه الى الشرطة المحلية في مركز ناحية القيارة.

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