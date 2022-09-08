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شخص يقتل أبنة عمته ويُصيب أمّها بجروح وانتحار شاب في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-08T09:09:03+0000
شخص يقتل أبنة عمته ويُصيب أمّها بجروح وانتحار شاب في بغداد

شفق نيوز/ استيقظت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس على حادثين مروعين أحدهما ناجم عن قتل عمد والآخر انتحار.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً أقدم على قتل أبنة عمته وإصابة عمته نتيجة مشاجرة حصلت بينهم تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأضاف أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، و تم تعميم مواصفات الشخص لغرض القبض عليه.

هذا ولم تُعرف أسباب اندلاع المشاجرة او تفاصيلها، وفقا للمصدر ذاته.

وفي حادث آخر قال المصدر ايضا، ان شابا من مواليد العام ٢٠٠٣ انتحر باسلوب شنق نفسه عن طريق غطاء للرأس ربطه في منطقة الرقبة داخل داره ضمن منطقة الحرية في بغداد. ولم تعرف اسباب الانتحار.

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