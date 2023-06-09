شخص يقتل أباه في محافظة عراقية وقوة أمنية تعتقله

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الجمعة، أن قوة امنية مشتركة ألقت القبض على متهم اقدم على قتل ابيه في قضاء النعمانية.

وقالت الشرطة في بيان، إن قوة مشتركة من قسم شرطة النعمانية وافواج الطوارى وخلال وقت قياسي تم التعرف على الجاني (متهم أقدم على قتل ابيه) وضبط السلاح المستخدم في الجريمة .

وأضاف البيان أن المتهم اعترف بالتهمة المسندة اليه بعد مواجهته بالادلة المتوفرة ضده من قبل ضباط تحقيق اكفاء ،

مشيرا إلى أنه تمت احالة المتهم الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.