شخص يقتل ابن عمه في بغداد وانفجار يهز البصرة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمقتل شخص نتيجة خلافات عائلية، ضمن العاصمة بغداد، فيما أبلغ آخر بانفجار عبوة ناسفة في محافظة البصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً دخل إلى دار ابن عمه لغرض التشاجر معه، نتيجة خلافات عشائرية فيما بينهم ضمن قطاع ٥٠ في مدينة الصدر، تطورت إلى مشادة كلامية مما دفع ابن العم إلى قتل ابن عمه بسلاح نوع كلاشنكوف، ولاذ بالفرار".

إلى ذلك، أوضح مصدر آخر، أن "عبوة محلية الصنع كانت موضوعة أمام دار مواطن ضمن قضاء الزبير في محافظة البصرة، أدى انفجارها إلى أضرار بعجلتين دون إصابات تذكر".