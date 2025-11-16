متعاطٍ للمخدرات يرتكب مجزرة بحق أُسرته بقتل والديه وزوجة أخيه الحامل جنوبي العراق

شفق نيوز - الديوانية

أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة الديوانية، يوم الأحد، أن شخصا متعاطياً للمواد المخدرة أقدم على قتل أربعة أفراد من أُسرته في المحافظة التي تقع جنوبي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً قتل أُمَّهُ وأباه وزوجة أخيه الحامل في الديوانية، مبينا أنه بعد وقوع الحادثة مباشرة أقدم أخوه الثاني على قتل الجاني لتصبح الحصيلة 5 ضحايا من أُسرة واحدة.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجاني كان قد خرج قبل عدة من السجن، وأثناء تنفيذه الجريمة كان متعاطياً للمخدرات.