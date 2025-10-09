شخص يدهس شقيقه أمام المنزل في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بأن شخص دهس شقيقه أمام منزله ومن ثم ادعى العثور عليه في الشارع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود إخبار من السيطرة المركزية بوقوع حادث دهس أدى إلى وفاة أحد المواطنين مقابل سايلو الحبوب، ولاذ المتسبب بالحادث بالفرار، حيث تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة بعقوبة للتحقيق في ملابسات الحادث وكشف هوية الفاعل".

وأضاف أنه "بعد جمع المعلومات والتحري الدقيق، تبيّن أن المتسبب بالحادث هو شقيق المجني عليه، حيث أقدم على دهسه أمام منزله، ثم لاذ بالهروب مدّعياً لاحقاً أنه عثر عليه مرمياً على الشارع العام".

وتابع: "بعد مواجهته بالأدلة اعترف بارتكابه الجريمة، وتم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".